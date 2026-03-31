İlimizde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdem aşı geleneği, Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikle yaşatıldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri tarafından hazırlanan çiğdem aşı ikram edildi.

Kadim bir Anadolu geleneği olan çiğdem aşı etkinliği kapsamında öğrenciler hem kültürel mirası tanıttı hem de uygulamalı eğitimlerini sahaya taşıdı. Baharın gelişini simgeleyen etkinlikte, birlik ve paylaşma kültürü ön plana çıktı.

Hazırlanan çiğdem aşının ikram edildiği programda, katılımcılar geleneksel lezzetle buluşurken, geçmişten günümüze uzanan bu kültürel değerin yaşatılması amaçlandı.

