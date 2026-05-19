19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Çorum’da “Fener Alayı” düzenlendi.

Atatürk Anıtı’ndan başlayan ve Saat Kulesi’ne kadar devam eden yürüyüş, Kadeş Barış Meydanı’nda tamamlandı.

Yürüyüşe Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, diğer ilgililer ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

Meydanda toplanan binlerce kişi, gece boyunca sahne alan Grup Norm tarafından seslendirilen şarkılarla bayram coşkusunu yaşadı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK