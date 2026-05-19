19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Hakan Tekercioğlu, 19 Mayıs’ın aziz milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en büyük adımlardan biri; imanla, kararlılıkla ve milli şuurla verilen kutlu mücadelenin başlangıcı olduğunu vurguladı.

19 Mayıs ruhunun bugün de gençlerin özgürlük tutkusu, cumhuriyet değerlerine bağlılığı ve aydınlık yarınlara olan inancında yaşamaya devam ettiğini ifade eden İYİ Parti İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, “19 Mayıs, Türk milleti için tarihi bir dönüm noktasıdır” diye konuştu.

Türk gençliğinin, Ulu Önder Atatürk’ün emanetine son nefesine kadar sahip çıkacağını, Türkiye Cumhuriyeti'ni aklın, vicdanın ve adaletin ışığında sonsuza kadar yaşatacağını dile getiren Tekercioğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Türk milletinin karakteri bağımsızlıktır. Tarih boyunca hiçbir esareti kabul etmeyen aziz milletimiz, milli mücadele ruhuyla yeniden şahlanmış; birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir destan yazmıştır. 19 Mayıs, gençliğe duyulan güvenin ve inancın da sembolüdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, ülkemizin yarınlarının gençlerimizin ellerinde yükseleceğine duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Gençlerimiz; ülkemizin kalkınmasında, üretim gücünün artmasında, ülkemizin hedeflerine ulaşmasında en büyük ve en önemli güvencemizdir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

Muhabir: SELDA FINDIK