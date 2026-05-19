Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesinin 107 yıldır gençlerin ve Türk halkının yolunu aydınlattığını vurgulayan Milletvekili Mehmet Tahtasız, ümitlerinin gençlikte olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi emanet ettiği, geleceğin teminatı gençlerin kendilerine armağan edilen bu bayramı ne yazık ki kutlayamadığını belirterek ülkemizdeki 15-24 yaş arası gençler arasında işsizlik oranının yüzde 15,3 olduğunu dile getiren Milletvekili Tahtasız; “Gençlerimiz çareyi yurtdışında arıyor. Türkiye’de yaşayan gençlerin yüzde 56’sı imkan buldukları takdirde yurt dışında yaşamak istiyorlar. Bugün gelinen noktada gençlerimizin önemli bir çoğunluğu üniversite mezunu ancak üniversite mezunu işsizler ordusu var. Atanmayanlar, iş bulamayanlar, iş bulsa dahi iş cinayetlerinde yaşamını yitiren gençlerimizin oluşturduğu bir yapı var” dedi.

Gençlerin düşüncelerini ifade ettiği için gözaltına alınmadığı, eleştirdiği için hedef gösterilmediği, özgür ve demokratik bir Türkiye özleminin her geçen gün büyüdüğünü kaydeden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü bugün gençler yalnızca ekonomik krizle değil; adaletsizlikle, liyakatsizlikle ve gelecek kaygısıyla da mücadele ediyor. Gençlerimiz KYK borçları altında eziliyor, barınma sorunuyla karşı karşıya kalıyor, bir kahve içmeyi dahi hesap eder hale gelmiş durumda. Üniversiteyi bitiren gençler iş bulamazken, mülakat adı altında hakları gasp ediliyor. Emek veren değil, torpili olan kazanıyor.

Ancak biz biliyoruz ki; bu ülkenin gençleri umutsuz değildir. Bu ülkenin gençleri, Cumhuriyet’in aydınlık yarınlarına olan inancını hâlâ korumaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözü bugün bizlere çok daha büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bizim mücadelemiz; gençlerin yalnızca hayatta kalabildiği değil, insanca yaşayabildiği bir Türkiye mücadelesidir. Özgür üniversitelerin, bağımsız yargının, liyakatin, üretimin ve adaletin egemen olduğu bir düzeni hep birlikte kuracağız. Çünkü bu ülkenin gençleri gitmek değil, kendi ülkesinde mutlu ve huzurlu yaşamak istiyor. Ve o gün mutlaka gelecek.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını derin bir saygı ve rahmetle anıyorum. Atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR