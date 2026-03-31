Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, merkeze bağlı Konaklı Köyündeki belediye arazisinde yürütülen üretim çalışmalarına katkı sağlayan Ali Topal’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Aşgın, yaptığı açıklamada, üç yıldır belediyeye ait arazide yapılan ekim faaliyetleriyle elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine un ve ayçiçek yağı olarak ulaştırılmasında Ali Topal’ın önemli emeği bulunduğunu belirtti.

Merhumun hayır hizmetlerinde büyük katkı sunduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Cenab-ı Allah kendisinden razı olsun, mekânı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Merhumun cenazesine katılan Belediye Başkanı Aşgın, Ali Topal’ın vefatının büyük üzüntü oluşturduğunu belirterek, tüm sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi