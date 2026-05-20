Kısa adı ÇOSED olan Çorum Sanat Eğitim Derneği’nin Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde hayata geçirdiği “Sanat Okulda” projesi, Çorum’un okullarında sanatın birleştirici gücünü öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

Proje kapsamında okullarda gezici sergiler, sanat söyleşileri ve çeşitli sanatsal etkinlikler düzenlenirken; öğrencilerin sanatla daha yakından bağ kurmaları hedefleniyor.

Eğitimci ressamların aktif olarak yer aldığı etkinlikler, gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunuyor.

Bu haftaki program ise 22 Mayıs 2026 Cuma günü Eti Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek.

ÇOSED Başkanı eğitimci-ressam Bünyamin Ağbal’ın moderatörlüğünde yapılacak etkinlikte, Ankara’da yaşayan usta sanatçı Bünyamin Balamir’in yanı sıra Nazife Çiçek ve Sebahat Arslan da sunumlarıyla öğrencilerle buluşacak.

Etkinliğin en anlamlı detaylarından biri ise, Eti Ortaokulu mezunu olan sanatçı Bünyamin Balamir’in yıllar sonra öğrencilik anılarının bulunduğu okuluna yeniden dönmesi olacak. Bir zamanlar sıralarında oturduğu, bahçesine ağaç diktiği okulunda bu kez sanatçı kimliğiyle öğrencilerle bir araya gelecek olan Balamir’in buluşması duygu dolu anlara sahne olacak.