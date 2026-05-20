Çorum’u hiç görmemiş olanlar, “mütevazı”, daha da ötesi “köhne” bir Anadolu kasabası ile karşılaşacaklarını sanırlar. Ama, Çorum’a adım atar atmaz, bu kentin hiç de öyle olmadığını, kentleşmesiyle, temizliğiyle, kültürel değerleriyle, zengin mutfağıyla ve halkının konukseverliğiyle “farklı” bir dünyaya adım attıklarını hemen anlarlar.

Çorum’un tanınmış sanayici ve iş insanlarından İsa Tekin’in ODTÜ 1982 Metalurji Bölümü mezunu okul arkadaşlarından, Çorum’a daha önce gelmemiş olanlar da, bu şaşkınlığı yaşadılar. Paha biçilmez tarih zenginlikleri yanında kent dokusu ve kadim kültürü açısından da Çorum’un “tahmin edemedikleri” güzelliklerine hayran olarak yaşadıkları kentlere döndüler.

“ODTÜ Metalurji 82” mezunları, geçen sonbaharda Eskişehir’de buluşmuşlar, İsa Tekin’in daveti üzerine Mayıs buluşması için Çorum’da karar kılmışlardı. Bu buluşma önceki gün gerçekleşti. İki günlük gezide üniversite arkadaşları, Çorum’u tanıdılar, tarihi ve turistik yerlerini; Hattuşa’yı, Alacahöyük’ü, Velipaşa Hanı’nı, Çorum Müzesi’ni gezdiler. Çorum Barajı civarında İsa Tekin’in bahçesinde bir akşam yemeğini paylaştılar.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ODTÜ’lüler, Çorum’a özgü lezzetleri beğendiklerini ifade ederlerken, özellikle kentin temizliği ve trafikte yayalara gösterilen saygı konusunda takdirlerini dile getirdiler. Çorum’u tanımakta geç kalmış olmaktan dolayı üzüntülerini belirterek, Çorum buluşmasından büyük memnuniyet duyduklarını özellikle vurguladılar.

“Avrupa’nın En İyi Müzesi”ne aday gösterilen Çorum Müzesi önünde…

İsa Tekin üniversite arkadaşlarıyla…

Çorum mutfağı, konuklardan olumlu not aldı.

Velipaşa Konağı...