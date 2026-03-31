Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan, Türkiye Kamu-Sen 8. Olağan Genel Kurulu’na Çorum teşkilatı adına katıldıklarını açıkladı.

Programa MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Türk Büro Sen Genel Sekreteri Sami Çam, Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Abdullah Güdek, Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Kuyucu da katıldı.

Kongrede kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik önemli kararların alındığını belirten Dağaşan, çalışma hayatının daha adil ve güçlü bir yapıya kavuşması adına sürecin önemli olduğunu ifade etti.

Dağaşan, birlik ve dayanışma vurgusunun öne çıktığı genel kurulun, teşkilat ve kamu çalışanları açısından hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederek, sendikal mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Genel kurul sürecinde emeği geçen yönetici ve delegelere teşekkür eden Dağaşan, Türkiye Kamu-Sen çatısı altındaki çalışmaların güçlenerek devam edeceğini dile getirdi.

