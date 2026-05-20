Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, yerin 7.03 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.00'da gerçekleşen depremin derinliği 7.03 km olarak kaydedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Paniğe neden olan depremde, sarsıntıyla birlikte vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıkıp, açık alanlarda beklemeye başladı.