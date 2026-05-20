Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, son dönemde etkili olan yağışların ardından şehir genelindeki barajlarda doluluk oranlarının önemli seviyelere ulaştığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, özellikle içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki yükselişin sevindirici olduğu belirtilerek, “Bereketli geçen yağış döneminin ardından içme suyu kaynağı sağlayan barajlarımızdaki doluluk oranları yüz güldüren seviyelere ulaşmıştır. Su kaynaklarımızdaki artış, içmesuyu ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşımaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Buna göre güncel verilere göre barajlardaki doluluk oranlarının; Yenihayat Barajı: %42,68, Çorum Barajı: %84,75 Hatap Barajı: %27,90 ve Koçhisar Barajı: %30,63 seviyelerinde olduğu aktarıldı.

ÇORUM BARAJI’NDA ÖNLEMLER ALINDI

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamasında ayrıca, Çorum Barajı’nda su seviyesinin yüzde 85 seviyelerine ulaşması nedeniyle gerekli önleyici tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Baraj doluluk oranının savak seviyesine ulaşması durumunda suyun kontrollü şekilde kanal aracılığıyla tahliye edileceği belirtilen açıklamada, sürecin kontrol ve denetim altında titizlikle takip edildiği kaydedildi.

Öte yandan yükselen su seviyesi nedeniyle baraj çevresindeki piknik alanında bulunan yürüyüş yolunun bir bölümünün su altında kaldığı, vatandaşların güvenliği amacıyla gerekli tedbirlerin alınarak ilgili alanın geçici süreyle kullanıma kapatıldığı ifade edildi.