Çorum’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yıl dönümünü düzenlediği meşaleli fener alayı yürüyüşüyle kutladı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte bayram coşkusu sokaklara taşındı.

Saat 19.00’da Bahabey Caddesi İpek Taksi Durağı önünden başlayan yürüyüşte, CHP’liler ve vatandaşlar sloganlar ve marşlar eşliğinde Atatürk Anıtı’na ilerledi. Ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, kent merkezinde renkli görüntüler oluşturdu.

CHP Çorum İl Örgütü’nün geleneksel hale getirdiği meşaleli yürüyüş bu yıl da geniş katılımla gerçekleşirken, fener alayı Atatürk Anıtı’nda son buldu. Burada düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Programda konuşan CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, 19 Mayıs’ın anlam ve önemine dikkat çekerek, bayramın gençliğe armağan edilen en önemli değerlerden biri olduğunu vurguladı.

CHP Gençlik Kolları organizasyonunda gerçekleştirilen yürüyüşe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Gençlik Kolları İl Başkanı Arzum Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, belediye ve il genel meclisi üyeleri, il-ilçe yöneticileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi