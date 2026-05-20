Çorum'da Üçtutlar Mahallesi, Binevler 19. Sokak'ta bir villa icradan satışa çıkarıldı.

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre, 306 metrekare alanda 4 katlı olan villanın muhammen bedeli 11 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

Bodrum kat + zemin kat + normal kat + çatı kattan oluşan 4 katlı yapının bodrum katında çamaşırlık, 3 oda, kombi odası, antre, garaj mahalli, zemin katında baş oda, taht, antre, mutfak, taşlık, wc, teras mahalleri, üst katında 4 oda, banyo, antre mahalleri, çatı katında 2 oda mahalleri bulunuyor. Bahçesinde ise muhtelif ağaçlar yer alıyor.

Mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/36984 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:12

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:12