Sahaya inen emekliler, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 13.30’da Adliye Sarayı önünde buluşarak yargı sürecinin hızlandırılması için kitlesel dilekçe hareketi başlatacak.

Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefa Batak, 2023 yılı Temmuz ayında görevdeki memurlara verilen ancak memur emeklilerinden esirgenen seyyanen zam olayının yargıya taşındığını, memur emeklilerinin mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ve anayasal eşitlik ilkesinin zedelendiğini belirterek, 2023 yılında verilen 8.077 TL’lik (güncel katsayılarla yaklaşık 23.000 TL) seyyanen zammın emekli maaşlarına dahil edilmemesinin, çalışan ile emekli arasındaki maaş uçurumunu tarihin en yüksek seviyesine çıkardığını kaydetti.

KİTLESEL DİLEKÇE HAREKETİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) nezdinde devam eden 2026/19942 Esas numaralı bireysel başvuru dosyasına, yargılama sürecinin hızlandırılması amacıyla kitlesel bir dilekçe hareketi başlatıldığını bildiren Sefa Batak, "Hak kaybımızın giderilmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin bu adaletsizliğe dur demesi için sesimizi yükseltiyoruz. Çarşamba günü saat 13.30’da Çorum Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Ardından, hazırladığımız 'ivedilikle inceleme' talepli dilekçelerimizi Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmek üzere adli makamlara teslim edeceğiz" dedi.

“ŞİMDİ SESİMİZİ DAHA

GÜR ÇIKARMA VAKTİ!”

Sefa Batak, “Temmuz 2023’ten beri memur emeklisinden esirgenen haklarımızın iadesi için Anayasa Mahkemesi nezdindeki süreci hızlandıracak yol haritamızı belirledik. Sahipsiz olmadığımızı, emeğimizin hakkını kimsede bırakmayacağımızı kararlılıkla vurguladık.

Şimdi sesimizi daha gür çıkarma vakti! Hazırladığımız binlerce dilekçeyi Anayasa Mahkemesi’ne göndermek ve bu hukuksuzluğa dur demek için, tüm emeklileri, sivil toplum kuruluşlarını mücadelemize omuz vermeye davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Eğitim İş Çorum Şubesi’nde düzenlenen ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve STK yöneticileri ve emeklilerin katıldığı toplantıda yargı sürecinin hızlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla hak arama mücadelesine dilekçe verilmesi kararlaştırılmıştı.

Muhabir: SELDA FINDIK