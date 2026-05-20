Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin su verimliliğinin artırılması ve karbon ayak izi hesaplamalarına destek sağlanması amacıyla hazırlanan proje başvurusunun kabul edildiği açıklandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, sanayi kuruluşlarının sürdürülebilir üretim süreçlerine katkı sunacak projenin bölge açısından önemli olduğunu belirtti.

Yalçın, “Çorum OSB’deki işletmelerimizin su verimliliğini geliştirmek ve karbon ayak izi hesaplamalarına destek olmak amacıyla yaptığımız proje başvurusu kabul edildi. Başta OKA Genel Sekreterimiz Mehlika Dicle ve Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörümüz Tuğba Purtul Kılıç olmak üzere tüm OKA çalışanlarına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Projenin, bölgedeki işletmelerin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlaması ve kaynak kullanımında verimliliği artırması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi