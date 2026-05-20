Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen konserin ardından Mert O. (18), arkadaşlarıyla birlikte Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mert O, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak müdahaleye alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.