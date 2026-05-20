Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından Seyfioğlu'nun cenazesi, Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi. Törene Seyfioğlu'nun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çorum Cezaevi'nde bulunan oğlu da geniş güvenlik önlemleri altında babasının cenaze namazına katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Seyfioğlu'nun cenazesi Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde eski eşi Arzu Özden'i sokak ortasında tabancayla öldüren Metin Öztürk, daha sonra Tarsus ilçesinde farklı mahallelerde düzenlediği silahlı saldırılarda lokanta sahibi Sabri Pan, iş yeri çalışanı Ahmet Ercan, hayvan otlatan Yusuf Oktay, motosikletli Abdullah Koca ile akaryakıt istasyonunda bulunan tır şoförü Gökay Seyfioğlu'nu öldürmüş, 8 kişiyi de yaralamıştı.

Kaçış güzergahında güvenlik güçlerince takibe alınan şüphelinin, Karakütük Mahallesi Çokak mevkisindeki ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığı belirlenmiş, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile jandarma özel harekat ekiplerince etrafı sarılan Öztürk, tabancayla kendisini vurarak intihar etmişti.

