Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Çorum Şubesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. Yılı nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Çelenk sunma törenine; Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, CHP Belediye Meclisi Üyesi Arslan Kaya, Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı İlhan Çatal, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, ADD, Eğitim-İş ve BES yönetim kurulu üyeleri ile bazı vatandaşlar katıldı.

ADD’nin çelengini Şube Başkanı Uğur Demirer, Eğitim-İş’in çelengini ise Şube Başkanı Tuba Demirel Anıta sundu.

Katılımcılar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı seslendirerek Ata’ya olan saygı ve minnet duygularını gösterdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR