Okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kütüphanelerin toplumdaki yerini güçlendirmek adına her yıl Mart ayının son haftasında kutlanan Kütüphaneler Haftası bu yıl “İyileştiren Kütüphane” teması ile başladı.

62. Kütüphaneler Haftası kutlamaları Çorum Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Eşref Ertekin Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Programa Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş, kurum idarecileri, ilimizdeki kütüphanelerin yöneticileri, çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aziz Durak günümüzde insanların bilgiye hiç olmadığı kadar kolay ulaştığını, ancak aynı zamanda düşünmeye, anlamaya ve derinleşmeye hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

“Hızla akan dijital dünyada dikkatler dağılıp bilgi çoğalırken anlamın giderek azaldığını görüyoruz. İşte bu noktada kütüphaneler sadece bilgi sunan değil, aynı zamanda zihni ve düşünceyi iyileştiren mekanlar olarak öne çıkmaktadır” diyen Durak bugün kütüphanelerin yalnızca kitapların raflarda yer aldığı mekânlar olmaktan çıkarak öğrenmenin, üretmenin ve paylaşmanın merkezleri haline geldiğini açıkladı.

İnsanlık tarihi boyunca bilginin en büyük güç ve en kıymetli miras olduğunu belirterek bu mirasın korunarak geleceğe aktarılması ve geliştirilmesinin kütüphaneler sayesinde gerçekleştirildiğine dikkat çeken İl Kültür ve Turizm Müdürü Bektaş da konuşmasında: “İlk çağlardan günümüze uzanan bu yolculukta kütüphaneler yalnızca kitapların saklandığı yerler değil, aynı zamanda medeniyetlerin hafızası olmuştur. Anadolu'nun kadim toprakları, bu anlamda son derece zengin bir geçmişe sahiptir. Bugün Hattuşa'da ortaya çıkarılan tablet arşivleri, binlerce yıl öncesinde dahi sistemli bir bilgi birikiminin varlığını gözler önüne sermektedir. Hititler döneminde kil tabletler üzerine yazılan metinler ile devlet yönetiminden hukuka pek çok konu kayıt altına alınmış ve özel mekanlarda muhafaza edilmiştir. Ortaçağ'da İslam dünyasında kurulan kütüphaneler ve medreseler, ilmin korunmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Osmanlı döneminde ise vakıf kültürü ile kütüphaneler toplumun her kesimine hizmet eden önemli ilim merkezleri haline gelmiştir. Bugün geldiğimiz noktada kütüphaneler, sadece basılı eserlerin bulunduğu mekânlar olmaktan çıkmış; dijital kaynaklar, veri tabanları ve teknolojik altyapılarla donatılmış bilgi merkezlerine dönüşmüştür. Ancak değişmeyen bir gerçek vardır: Kütüphaneler, her çağda bilginin güvenilir limanı olmayı sürdürmektedir” diye konuştu.

Kütüphanelerin bir toplumun kültürel birikimini muhafaza eden ve bu birikimi nesiller arası bir köprü kurarak geleceğe aktaran en köklü kamu kurumlarından olduğunu belirterek bilginin doğruluğunun ve kalıcılığının her geçen gün daha stratejik bir değer kazandığı günümüzde kütüphanelerin önemine değinen Başkan Yardımcısı Yeter de belediye olarak vatandaşların bilgiye erişimini artırarak kentin entelektüel sermayesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Çorum Milletvekili Tahtasız’ın ardından ise Vali Yardımcısı Cengiz Nayman kürsüye geldi. Kütüphanelerin zamanda geçmiş ile geleceği buluşturan, bireyin kendini geliştirdiği, düşüncenin derinleştiği ve medeniyetin inşa edildiği ilim yuvaları olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Nayman, toplumun gelişmişlik düzeyinin, bilgiye verdiği değerle ve kütüphanelere gösterdiği özenle doğrudan ilişkili olduğunu kaydetti.

Vali Yardımcısı Nayman “Günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmış, dijitalleşme ile birlikte kütüphaneler de kendilerini yenileyerek çağın gereksinimlerine uyum sağlamıştır. Ancak şunu unutmamalıyız ki bilginin hızla yayılması kadar, doğru bilgiye ulaşmak ve onu anlamlandırmak da büyük önem taşımaktadır. İşte bu noktada kütüphanelerimiz, güvenilir bilginin adresi olmaya devam etmektedir” dedi.

Gençlere seslenerek okuyan, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerinin ülkemizin yarınlarını daha güçlü kılacağını söyleyen Nayman sözlerini; “Kütüphaneleri sadece bir ders çalışma alanı olarak değil, hayatınızı zenginleştiren birer keşif mekânı olarak görmenizi özellikle tavsiye ediyorum. İlim ve irfan geleneği güçlü bir milletin evlatları olarak, kitapla kurduğumuz bağı her geçen gün daha da kuvvetlendirmeli, okuma alışkanlığını bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Bu doğrultuda kütüphanelerimizin fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmeye, her yaştan vatandaşın bu imkânlardan en iyi şekilde faydalanmasını sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz” şeklinde tamamladı.

Konuşmaların ardından kütüphane görevlileri Furkan Semerci “İyileştiren Kütüphane”, Sevcan Yağ ise “Kitap Reçete Eden Kütüphaneciler: Halk Kütüphanelerinde Bibliyoterapi Temelli Kitap Kulübü Uygulaması” konulu sunum yaptı.

İlimizdeki kütüphaneleri aktif olarak kullanan okuyuculara ödüllerin verildiği etkinlikte, Tokat baskılı çanta yapma etkinliği ve sergisi ile son buldu.

Kütüphaneler Haftası kutlamaları, çeşitli etkinlik ve seminerlerle 3 Nisan 2026 tarihine kadar sürecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ