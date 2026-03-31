CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 62. Kütüphane Haftası açılışında 4 yıl önce yıkılan Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nin yeniden yapılması için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Gençlerin günümüzde çok şanslı olduğunu, çocukluklarında bilgisayar ve cep telefonunun olmadığını hatırlatarak; “Ama iyi ki de yokmuş. Çünkü biz bilgiyi kütüphanelerden öğrenirdik. Kütüphanelerin havasını solumanızı isterim. Biz internetten herşeye ulaştığını sanıyorsunuz ama asıl bilgi kütüphanelerdedir” diyen Milletvekili Tahtasız, kitapların birer hazine olduğunu ve o hazinenin gençler tarafından keşfedilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cephede dahi kitap okuyarak yazdığını, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk emrinin “Oku” olduğunu dile getiren Mehmet Tahtasız; “Bu anlamda benim size verebileceğim en önemli öğütlerden biri, başucu kitaplarınızdan birinin Kur'an-ı Kerim, diğerinin ise Nutuk olmasıdır” diye konuştu.

4 yıl önce yıkılan Hasanpaşa Kütüphanesi’nin proje ve ihale sürecinin bir an önce başlatılması için Bakan’a soru önergesi verdiğini, ayrıca Mimar Sinan Halk Kütüphanesi’nin güçlendirilmesi konusunun da ivedilikle ele alınmasının şart olduğunu belirten Tahtasız, kitapların geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurduğunu ve kütüphanelerin ise bilgiye erişimin en önemli merkezi olduğunu kaydetti.

Okuyan ve araştıran bir toplum için kütüphanelerin hayati rol üstlendiğini dile getiren Milletvekili Tahtasız, haftalarını kutladığı kütüphanecilere de teşekkür etti.

