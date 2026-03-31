Çorum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nda seminer verildi.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlik programı kapsamında Hacı Bektaş Veli Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Okul Müdürü Muharrem Olukçu, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Furkan Acar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Seminerin ilk bölümünde öğrencilere sıfır atığın önemi ve atıkların değerlendirilmesi konularında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çevre Mühendisi Oğuzhan Çavdar tarafından sunum yapıldı. Okul konferans salonunda VR gözlük ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Simülasyonu Oyunu oynatılarak uygulamalı eğitim verildi.

Öğrenciler, 3D kalem yazıcılarla atık plastiklerden üretilen filamentleri kullanarak kabartmalı ürünler yapma fırsatı bulurken, seminere katılan öğrencilere İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.

GERİ DÖNÜŞÜM İNSANLIK İÇİN HAYATİ BİR MESELE

Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nda gerçekleştirilen sıfır atık seminerine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, geri dönüşümün hayati bir mesele olduğunu belirtti. Daha önceki dönemlerde de Hacı Bektaş Veli Ortaokulu ile geri dönüşüm konusunda çalışmalar yapıldığını ifade eden Candan, “Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Atık pil yarışmasında da gayretli bir çalışma yapmanızı bekliyoruz.” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Okul Müdürü Muharrem Olukçu’ya günün anısına “Çevre Dostu Okul” teşekkür belgesi takdim etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR