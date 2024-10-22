İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekipler, yunus ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile TEM ekiplerince, gündüz kent merkezi, ara sokaklar ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlarda, gece ise yurtlar bölgesinde öğrencilerin güvenliği ve korunmasına yönelik geniş kapsamlı uygulama gercekleştirildi.

Özellikle öğrencilerin yoğunluk  oluşturduğu dershaneler  bölgesi ve araç trafigine açık ara sokaklarda, gece ise kız öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerde araç kontrolü, kimlik kontrolü ve  Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yaptı.

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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan uygulamalarda 80 araç ve 120 şahsın kontrol edildiği ve her hangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.
Gençlerin ve öğrencilerin korunmasına yönelik uygulamaların devam edeceği ifade edildi. 

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK