Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

14 - 21 Ekim 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3 dolandırıcılık, 1 hırsızlık, 1 cinsel suçlar olmak üzere toplamda 20 şahıs yakalanırken, 5 kadın 1 erkek olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahısların tamamı bulundu.

Aranmasına devam edilen şahsın bulunmadığı bildirildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR