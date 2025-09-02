Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve sosyal belediyecilik uygulamalarının önemli örneklerinden biri olarak hayata geçirilen proje, bugüne kadar yüzlerce öğrencinin eğitim hayatına destek oldu.

“İlk Harçlık Bizden” projesinden, örgün öğretim kapsamında bir lisans veya ön lisans programına ilk kez kayıt yaptıran ve ailesi Çorum Belediyesi’nden sosyal yardım hizmeti alan öğrenciler faydalanabilecek. Açıköğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ise destek kapsamı dışında tutulacak.

Başvurular 8 Eylül’de Başlıyor

Eğitim desteği için başvurular, 8 Eylül 2025 Pazartesi gününden itibaren alınacak. Başvurular, Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak.

Öğrencilerden başvuru sırasında; öğrencinin üniversiteye kayıt yaptığını gösteren belge (e-Devlet üzerinden alınmış) ve öğrenciye ya da velisine ait IBAN numarası istenecek.

“GENÇLERİMİZİN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLAMAKTAN MUTLUYUZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sosyal belediyecilik anlayışımızın somut bir göstergesi olan ‘İlk Harçlık Bizden’ projemizi bu yılda sürdürüyoruz. Geçen yıl 5 bin TL olan eğitim desteğini bu yıl 10 bin TL olarak yapacağız. Bu destekle hem ailelerin bütçelerine katkı sağlıyoruz hem de gençlerimizin eğitim yolculuklarına destek oluyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir üniversite hayatı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi