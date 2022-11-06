Hitit Üniversitesi Türk Tarih ve Kültür Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen geziye Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Taş, Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Bozkuş ve Tarih Bölümü Arş. Gör. Dr. Fatma Akın ve kulüp üyesi öğrenciler katıldı.

Açık hava müzesini andıran tarihin binlerce yıllık izlerini taşıyan aslanlı kapı, yer kapı, yazılı kaya ve sfenksli kapılar gibi tarihi yapıları yakında görüp inceleme fırsatı bulan öğrencilere dünyanın en büyük imparatorlukları arasında yer alan Hititler hakkında Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlknur Taş bili verdi.

Öğrenciler, son olarak Boğazkale Müzesi’ni zyaret ederek burada teşhir edilen tarihi eserleri inceledi.