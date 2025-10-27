AK Parti Gençlik Kolları, Çorumu Obası’nda “ÜNİFEST 2025 Çorum” etkinliği düzenledi. Gün boyu süren etkinliklerde konserler, atölye çalışmaları, sosyal aktiviteler ve eğlenceli organizasyonlara yer verildi.

Etkinliğe; AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Yusuf Enes Koçyiğit, MKYK Üyesi Tayyip Emin Şener, İl Başkanı Yakup Alar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar katıldı.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamada, “Gençlerimizin enerjisi, coşkusu ve geleceğe olan inancı bizlere yeniden umut, yeniden güç verdi. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Program sonunda, Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür edildi.

Muhabir: Haber Merkezi