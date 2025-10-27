Anadolu Gençlik Derneği Konferans Salonu’nda, Pazar akşamı düzenlenen toplantıya; Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş, Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Dr. Sabri Uyanık, Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan ve Millî Görüşçü Kuruluşlar’ın (MİLKO) temsilcilerinin yanı sıra ilçe ve birim başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Parti çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca bazı ilçe ve birim başkanları tarafından, teşkilat faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi sunuldu.

“KENETLENDİK, GELİYORUZ!”

Toplantının açış konuşmasını yapan Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, 56 yıllık Millî Görüş Hareketi’nin yeniden iktidara taşınması için Çorum teşkilatı olarak kenetlendiklerini belirterek, “Merhum liderimiz Necmettin Erbakan’ın ortaya koyduğu ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’, ‘Yeniden Büyük Türkiye’ ve ‘Yeni Bir Dünya” hedefleri doğrultusunda, tüm insanlığın kurtuluşu için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda, samimiyetle ve fedakârca emek sarf eden teşkilatımızın tüm fertlerine gönülden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte, Çorum’un en ücra köşesindeki hemşehrilerimiz de dâhil olmak üzere bütün vatandaşlarımızla daha sıkı kucaklaşmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“ÇORUM, BAŞARMAK İÇİN HAZIR!”

Ardından kürsüye gelen Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş, sahada daha iyi sonuçlar alınabilmesi için plânlı ve disiplinli çalışmanın önemine değindiği konuşmasında insan, zaman ve kaynak faktörlerinin en uygun şekilde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Çorum teşkilatını, başarı için hazır gördüğünü dile getiren Genel Sekreter Güneş, tüm teşkilat mensuplarından daha fazla çalışmalarını istedi.

“KURTULUŞ KAPISI, SAADET”

Son olarak söz alan Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ise Millî Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın sözlerine atıfta bulunarak, “Saadet’e ancak Millî Görüş’le ulaşılabilir. Çünkü Saadet Partisi, son imtihanı da kazananların partisidir. Buradan, eski arkadaşlarımıza ve tüm halkımıza sesleniyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu kötü gidişatı durduracak tek güç, Millî Görüş kadrolarıdır. Kurtuluş kapısı, Saadet Partisi’dir. Bu kapıya gelmekten başka çare yok.” ifadelerini kullandı.

20 YILLIK BAŞKAN’A TAKDİR BELGESİ

İl Divan Toplantısının sonunda, 20 yıldır Saadet Partisi Alaca İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Kütük’e, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca gönderilen takdir belgesi, Samsun Milletvekili Mehmet Karaman tarafından verildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR