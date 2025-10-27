Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı, mahallelerin sorun ve ihtiyaçlarını saptamak amacıyla geçtiğimiz günlerde başladığı muhtarlık ziyaretlerine devam ediyor.

Saadet İl Başkanı Sarı bu kapsamda; Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır, Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’ye birer nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yıldız, Mustafa Kılıçlı ve Osman Gökgöz’ün de hazır bulundukları ziyaretlerde, Başkan Sarı, misafirperverliklerinden ötürü mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, kentteki tüm muhtarlarla diyalog ve işbirliğini sürdüreceklerini belirterek, önümüzdeki dönemde diğer mahalle muhtarlarına da ziyaretler yapacaklarını söyledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ