Çorum’da kadın istihdamını artırmak ve ev ekonomisini canlandırmak amacıyla başlatılan eğitim seferberliği kapsamında, 300’den fazla kadın girişimci adayı çevrim içi akademik destek aldı.

Yerel kalkınmanın itici gücü olan kadınlar için “üniversite-şehir” buluşması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şubesi ve Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) paydaşlığında gerçekleştirilen “Kadın Girişimciliğinde İlk Adım: Evde Üretim ve Vergisiz Satış” başlıklı eğitim başarıyla tamamlandı.

Hitit Üniversitesi’nin toplumsal katkı vizyonu çerçevesinde düzenlenen eğitim, HİTİTSEM Müdürü Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu tarafından verildi. Çorum il merkezi ile eş zamanlı olarak tüm ilçelerdeki Halk Eğitimi merkezlerini de kapsayan çevrim içi programa, el sanatlarından gıdaya kadar farklı branşlarda kurs gören 300’ü aşkın kadın katıldı. Prof. Dr. Gergerlioğlu, eğitimde kadınların üretim potansiyelini nasıl profesyonel bir iş modeline dönüştürebileceklerini bilimsel ve pratik verilerle aktardı.

Özellikle evde üretim yapan ancak satış süreçlerindeki yasal prosedürlerden çekinen kadınlar için hazırlanan içerikte; Esnaf Muafiyet Belgesi, sosyal medya üzerinden vergisiz satış imkânları hakkında bilgi verildi.

“KADIN GÜÇLENİRSE TOPLUM GÜÇLENİR”

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından yapılan açıklamada, kadınların iş gücüne katılımının sadece aile ekonomisine değil, Çorum’un genel refah düzeyine de doğrudan etki edeceği vurgulanarak, “Bu program sadece bir bilgilendirme toplantısı değil, kadınlarımızın ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için atılmış somut bir adımdır. Amacımız, kadınların evdeki emeğini katma değerli birer ticari ürüne dönüştürmektir” ifadeleri kullanıldı.

