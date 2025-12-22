Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çorum İl Temsilciliği Genel Kurulu, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Genel kurulun ardından yapılan seçimlerle oda yönetimi ve üst kurul üyeleri belirlendi.

Yapılan seçim sonucunda Necati Gül, Cavit Temiz, Emin Keklik, Cemal Aslan ve İbrahim Kuşkaya Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu asıl üyeliğine seçildi. Cafer Eker, Önder Eren, Muzaffer Aktaş, Mahmut Aydın ve Gökhan Cihanoğlu ise yedek üye olarak görev aldı.

Öte yandan Ziraat Mühendisleri Odası üst kurul asıl üyeliklerine Necati Gül, Cavit Temiz ve Emin Keklik seçilirken, İbrahim Kuşkaya üst kurul yedek üyesi oldu.

Genel kurul sonrası yapılan açıklamada, seçilen yeni yönetimin meslek camiasına, Çorum ve ülke tarımına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi