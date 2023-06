Konuşmasına 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 28. Dönem Milletvekillerini tebrik ederek başlayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Artık seçimler geride kaldı. Vakit, hayallerimizdeki kalkınmış Türkiye’ye odaklanmanın, yarının Türkiye’sini ve umudu inşa etmenin vaktidir. Bunun için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Öncelikle de asli gündemimiz olan ekonomiye hızla geri dönmeliyiz” dedi.

TÜRKONFED olarak her çeyrekte iş dünyasının ve üyelerinin finansmana erişim ve genel ekonomik beklentilerini ölçtüklerini hatırlatan Sönmez, 2023 yılı ilk çeyrek araştırmasının sonuçlarını da şu sözlerle paylaştı; “Çıkan sonuç, başta KOBİ’ler olmak üzere işletmeler açısından 2022 yılından bu yana şartların daha da ağırlaştığını gösteriyor. Her 3 işletmeden 1’i işletme sermayesi ihtiyacını banka kredileri veya tedarikçi ve müşterilerinden aldığı finansman ile karşılıyor. Her 4 işletmeden 3’ü krediye erişimin zorlaştığını ifade ediyor. Seçim öncesi açıklanan 350 milyar TL’lik KGF kredilerinin miktarını yeterli görmeyenlerin oranı yüzde 85 olurken, işletmelerin yüzde 74’ü de KGF kredilerine erişimin zorlaştığını belirtiyor.”

Merkezi Samsun’da bulunan ORKASİFED’in yeni üyesi Çorum İş Kadınları Derneği adına Başkan Semrin Kaleli’ye rozetleri TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından verildi.

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve Kurucu Başkanı Semra Şahin, kadın girişimciler için Eylül 2023’te Çorum’da hayata geçirmeyi planladıkları projenin taslak programını da Türkonfed, Tüsiad ve Kagider başkanları ile paylaştılar.