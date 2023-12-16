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Seminerde vatandaşlara umre yolculuğunda nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı. Devlet Tiyatrosu Salonu’nda yapılan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



İl Müftüsü Muharrem Biçer yaptığı açılış konuşmasında, Çorum'a özel hazırlanan ve her yıl yaklaşık 300 kişinin rağbet gösterdiği umre yolculuğuna bu yıl 460 kişinin katılacağını belirterek, 28 gün sürecek olan umre yolculuğunda kendisinin de kafile başkanı olarak görevlendirildiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ise yaptığı konuşmada, umre yolcularının bu seminerlere katılmalarını Başkanlık olarak çok önemsediklerini ifade ederek, ibadet konusunda eğitim almalarının çok gerekli olduğunu kaydetti. Bircan, konuşmasında umre ibadetinin önemine de değindi.



İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ise seminerde "ibadet bilinci umre menasiki" konusu hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Adem Aygül, Kabe maketi eşliğinde din görevlileriyle beraber ihramın kullanılışını ve tavafın yapılışını umre yolcularına uygulamalı olarak gösterdi.

Kafile görevlileri ile vatandaşların tanıştırılmasının ardından seminer sona erdi.