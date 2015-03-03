İl Müftü Yardımcısı Tahir Kılıç’ın başkanlığını üstlendiği Umre kafilesi için Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece Çorum Otobüs Terminali’nde bir uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Çok sayıda kişinin katıldığı törende İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu’nun yaptığı duanın ardından Umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı.

Umre yolculuğu hakkında bilgi veren Kafile Başkanı Tahir Kılıç, Cumartesi günü 10:00’da Ankara Esenboğa Hava Limanı’ndan Medine’ye hareket edeceklerini ve burada 7 gün kaldıktan sonra Mekke’ye geçeceklerini bildirdi.

Tahir Kılıç, Umre kafilesinin 28 Mart Cumartesi günü, saat 13:15’te Cidde’den havalanarak, Türkiye saatiyle 15:15’de yine Esenboğa’ya iniş yapacaklarını söyledi.

(Recep SERBES)

