Ahlatcı Çorum FK, 18 Ocak Cumartesi günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 20.hafta maçında konuk edeceği Ümraniyespor’la daha önce üç kez karşılaştı. Bu maçlarda İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.

İLK MAÇI ÇORUM FK 3-0 KAZANDI

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor’la ilk kez geçen sezon rakip oldu. İki takım, 5.haftada İstanbul’da karşılaşırken, Ahlatcı Çorum FK 3-0 kazandı. 16 Eylül 2023’te, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 14.dakikada penaltıdan Thomas Verheydt, 73.dakikada Suat Kaya ve 79.dakikada Eren Aydın attı.

RÖVANŞI ÜMRANİYE 1-0 ALDI

Sezonun 22.haftasında Çorum’da oynanan ikinci yarı maçını ise Ümraniyespor 1-0 kazandı. 9 Şubat 2024’te, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve haftanın sürpriz sonuçlarından biri olarak değerlendirilen maçta İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 34.dakikada Dimitri Cavare attı.

Bu karşılaşma, iki takım arasında Çorum’da oynanan ilk maç olarak da kayıtlara geçti.

BU SEZONUN EN FARKLI YENİLGİSİ

Ahlatcı Çorum FK ile Ümraniyespor bu sezon da yine Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip oldu. İki takım, sezonun ilk haftasında İstanbul’da karşılaştı. 12 Ağustos 2024’te, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanan maçı İstanbul temsilcisi 28.dakikada Barış Ekincier, 55 ve 86.dakikalarda da Georgi Minchev’in golleriyle 3-0 kazandı.

Bu sonuç, Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon aldığı en farklı yenilgi durumunda.