Artvin’de düzenlenen Okul Sporları B Gençler grekoromen güreş grup birinciliğinde kürsüye çıkan altı güreşçi Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

13-15 Ocak tarihlerinde yapılan grup birinciliğinde antrenörler Çelebi Bayır ve Sefa Şakar yönetiminde mücadele eden sporculardan 45 kiloda M. Yunus Karınca ve 55 kiloda Batuhan Kayar birinci, 48 kiloda Aşkın Ereroğlu ve 60 kiloda Ömer Vargeloğlu, ikinci 51 kiloda Eren Karadaş ve 92 kiloda Eren Bezeklioğlu ise üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası vizesi aldılar.

Bu güreşçiler Tokat’ta yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.