Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve uluslararası takvimde önemli bir yere sahip olan 2026 5. Yüzme Açık Turnuvası (5th Open Swimming Meeting for Athletes with Disabilities – FILIPPEIA) 28 Şubat -01 Mart 2026 tarihleri arasında Yunanistan’ın Selanik kentinde gerçekleştirilecek.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden çok sayıda özel sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan organizasyon, hem sportif rekabet hem de dostluk ve dayanışma açısından büyük önem taşıyor. Turnuva, özel sporcuların uluslararası düzeyde deneyim kazanmaları ve performanslarını sergilemeleri adına önemli bir platform sunacak.

Bu önemli organizasyonda Çorum’u gururlandıran bir gelişme yaşandı. TED Çorum Koleji Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Çetin Koçak, federasyon tarafından ismen görevlendirilerek Milli Takım Antrenörü olarak kafilede yer alma hakkı kazandı.

Koçak’ın milli görevle Selanik’te Türkiye’yi temsil edecek olması, hem ilimiz hem de eğitim camiası açısından büyük bir gurur kaynağı oldu.

Yıllardır sporun ve özellikle özel sporcuların gelişimine katkı sunan Çetin Koçak’ın bu önemli göreve layık görülmesi, azmin, emeğin ve disiplinli çalışmanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sporcularıyla kurduğu güçlü iletişim, teknik bilgi birikimi ve saha tecrübesiyle dikkat çeken Koçak’ın, Milli Takım bünyesinde de önemli katkılar sunması bekleniyor.

Milli Takım Antrenörü olarak böylesine büyük ve uluslararası bir organizasyonda görev alacak olan Çetin Koçak’ın, Türkiye’yi ve Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceğine olan inanç tam.

Selanik’te düzenlenecek turnuvada ay-yıldızlı bayrağımızın başarıyla dalgalanması için büyük bir özveriyle çalışacak olan Koçak, hem sporculara rehberlik edecek hem de ülkemizin spor vizyonuna katkı sağlayacak.