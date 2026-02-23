Arca Çorum FK’nın Ümraniyespor’la oynadığı maçı tribünden izleyen ve ikinci yarının başında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Arca Çorum FK altyapı antrenörlerinden Hayrettin Karaca’nın tedavisi devam ediyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Karaca’nın yapılan anjiyo neticesinde tıkalı olan üç damarından birinin açıldığı belirtilirken, diğer iki damar için de şimdilik operasyona gerek duyulmadığı kaydedildi.

Öte yandan, Çorum FK’lı yöneticiler ve spor taban birliklerinden çok sayıda temsilcisi hastaneye akın edip Karaca’nın durumunu yakından takip ediyor.