Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Badminton İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 7 okuldan 35 sporcu katılım sağladı. Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Merkez Mehmetçik Anadolu Lisesi şampiyon olmayı başarırken, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi üçüncü, Osmancık Borsa İstanbul MTAL ise dördüncü oldu.
Şampiyon Mehmetçik Anadolu Lisesi 4-7 Şubat tarihleri arasında daha sonra açıklanacak il merkezinde yapılacak grup müsabakalarında Çorum’u temsil edecek.