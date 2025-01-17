Bilindiği üzere Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Mimar Sinanspor iç saha maçlarını fuar alanı tarafında bulunan İtfaiye Sahası’nda oynuyor. Sezon başında Mimar Sinan Sahası’nda yapılan tribün, soyunma odası ve zemin çalışmaları nedeni ile Mimar Sinanspor’un sezon başında 3-4 maçını İtfaiye Sahası’nda oynayıp çalışmaların tamamlanmasının ardından ligdeki maçlarını Mimar Sinan Sahası’nda oynaması yönündeydi. Ancak çalışmaların tamamlanmasına rağmen Mimar Sinanspor ilk yarıda tüm maçlarını Mimar Sinan Sahası’nda yaşanacak güvenlik zafiyeti nedeni ile İtfaiye Sahası’nda oynamak zorunda kaldı.

Bu hafta sonu başlayacak ikinci yarı maçları öncesi Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar’ın ikinci yarıda maçların Mimar Sinan Sahası’nda oynaması yönünde girişimleri olduğu bilgisine ulaşıldı. Çınar’ın mahalle sakinlerinin yoğun talebi üzerine maçların Mimar Sinan Sahası’nda oynanması için geçtiğimiz hafta içi Çorum’un önde gelen isimleri ile görüştüğü ve Mimar Sinan Sahası’nda bazı güvenlik önemlerinin alınması halinde maçların oynatılabileceği yönünde yetkililerden söz aldığı gelen haberler arasında yer aldı.

İkinci yarının ilk maçını Çankırı’da Çankırı FK ile oynayacak olan Yeşil-Siyahlı ekip 26 Ocak’ta Çorum’da oynanacak olan Sorgun Belediyespor maçını gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ile birlikte Mimar Sinan Sahası’nda oynaması bekleniyor.