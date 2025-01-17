Çorum’da bir süredir Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan futbol kurslarının tasarruf tedbirleri nedeniyle sonlandırılması üzerine harekete geçen antrenörler, Halk Eğitim Merkezi’nden sorumlu Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Özdemir’i ziyaret ettiler.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı nezaretinde gerçekleştirilen ziyarette kurslara getirilen kısıtlama nedeniyle hem spor kulüplerinin hem de antrenörlerin yaşadıkları mağduriyetler dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da geçmişte amatör sporla uğraştığını hatırlatan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, bağımlılıkla mücadelenin en etkin yolunun sporun yaygınlaştırılması olduğunun altını çizdi ve bu doğrultuda kursların devam etmesi yönündeki talepleri iletti.