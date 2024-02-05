10 kişi mücadele ettiği zorlu Başkent deplasmanından 0-0’lık beraberlik sonucu altın değerinde 1 puanla dönen Ahlatcı Çorum FK, ara vermeden Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlı takım, İstanbul temsilcisiyle Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 14.00’te başlayan antrenmanda sakatlıktan çıkan Atakan Cangöz ve Massis Gülük saha denemesine çıktı. Bu iki futbolcunun da yarın itibariyle takımla çalışmalara başlamaları bekleniyor. Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde yapılan haftanın ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçti.

Ahlatcı Çorum FK, kritik maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.