Ahlatcı Çorum FK, bugün Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 20.hafta maçında konuk edeceği Ümraniyespor’la tarihinde dördüncü kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor’la ilk kez geçen sezon rakip oldu. 5.haftada İstanbul’da oynanan maçı Ahlatcı Çorum FK 3-0 kazanırken, 22.haftasında Çorum’da oynanan ikinci yarı maçını ise Ümraniyespor 1-0’lık skorla aldı.

İki takım arasında bu sezonun ilk haftasında İstanbul’da oynanan maçı ise Ümraniyespor 3-0 kazandı.