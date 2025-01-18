Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar 433 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen olmak üzere 188 galibiyet, 119 beraberlik, 126 yenilgi aldı ve 683 puan topladı. Rakip fileleri 619 kez havalandıran Çorum temsilcisi kalesinde 453 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, 433 maçın 2016’sını evinde oynadı. Bu maçlarda 111 galibiyet, 59 beraberlik, 46 yenilgi alan kırmızı-siyahlı takım 392 puan toplarken, attığı 353 gole karşılık 205 gol yedi.

Çorum temsilcisi, deplasmanda çıktığı 217 karşılaşmada ise 77 galibiyet, 60 beraberlik, 80 mağlubiyet aldı. Hanesine 291 puan yazdıran Ahlatcı Çorum FK 266 gol atarken kalesinde 248 gole engel olamadı.