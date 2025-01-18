Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 16.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Çankırı FK ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk yarısında sahasında 1-0 yenildiği rakibinden rövanşı almak isteyen Mimar Sinanspor’da hazırlıklar tamamlandı. İkinci yarı maçları öncesi kadrosundan 4 oyuncuyu gönderen ve yeni 4 ismi dâhil eden Mimar Sinanspor, bu maçı kazanarak ikinci yarıya iyi bir giriş yapmak istiyor. Yarın Çankırı Atatürk Stadı’nda oynanacak olan kritik karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Ali Bilen yönetecek.

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda, ASD Eflanispor ile Bartınspor, Yahşihanspor ile Sinopspor, Çarşambaspor ile Kdz.Ereğli Belediyespor, Taşköprüspor ile Çilimli Belediyespor, Hacettepe 1945 ile Çubukspor ve Sorgun Belediyespor ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor takımları karşı karşıya gelecek.