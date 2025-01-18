Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi. Kızlarda ve erkeklerde toplam 16 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği müsabakaları Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda Alaca Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu üçüncü, Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ise dördüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise birincilik kupası 23 Nisan Ortaokulu’nun oldu. Özel Çorum TED Koleji ikinci olurken, Yavruturna Ortaokulu üçüncü, Osmancık Meliha-Rıfat Gobel Ortaokulu dördüncü olmayı başardı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.