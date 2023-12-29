Diyanet Gençlik Merkezi öncülüğünde Ahlatçı Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın destekleriyle “Bilinç Serisi Projesi” ile gençlere yönelik paneller serisi devam ediyor.

Proje kapsamında yeni dünya düzeninde hızla değişen gündemler, kafa karıştıran askıda sorular, zaman tünelinde edinilen anlık bilgiler ile gençlerin sorularına cevap aranıyor. Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen bu ay ki panelde ise “Ümmet bilinci” konusu ele alındı.

İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya'nın moderatörlüğünü yaptığı panelin ilk oturumu, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Dr. M. İhsan Hacıismailoğlu'nun "Peygamber Tasavvuru" sunumuyla başladı. Doç. Dr. Yunus Öztürk "Sahabe Kur'an ve Hz. Peygamber" konulu sunumuyla devam eden oturum, Doç. Dr. Osman Aydın'ın "Sünnetin Bağlayıcılığı" sunumunun ardından sona erdi.

Panel sonunda gençlerin sorularına yanıt veren Müftü Yardımcısı Kaya yaptığı değerlendirmede: “Yükseköğrenim öğrencileri dikkate alınarak hazırlanan bu proje ile gençlerin en çok sorduğu, merak ettiği, şüphelerinin olduğu konuları masaya yatırarak alanında uzman hocalarımızla her ay bir panel yapıyoruz. Gençlerin ilgisini gördüğümüz panellerimizin ilkini geçen ay “Kulluk bilinci”, ikincisini bu ay "Ümmet Bilinci" temasıyla gerçekleştirdik. Gelecek ay "Adalet Bilinci" teması ile panellerimizi tamamlamış olacağız. Gençlerimizi yine aydınlanmaya bekliyoruz” görüşüne yer verdi.