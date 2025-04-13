Eyleme Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, parti yöneticileri de destek verirken, gençler, “Atatürk’ün gençleri susmayacak” pankartı eşliğinde eylem yaptı.

Etkinlik öncesi ve sonrasında Özdağ için hürriyet temalı el broşürleri dağıtıldı.

Eylem sırasında; Ali Gündoğar, Haldun Kerem Arı ve Begüm Esma Şahin birer konuşma yaparak Ümit Özdağ ile gençlere özgürlük istedi.

Yapılan basın açıklamalarında ise şu görüşlere yer verildi:

“Bilindiği gibi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak 2025 günü Antalya’da partisinin il başkanları toplantısında yapmış olduğu konuşma sebebiyle tutuklanmıştır. Bugün tutuklulukta geçen 82. gündür. Bu süre içinde maalesef uzun bir süre Özdağ ile ilgili iddianame hazırlanmamış, bilakis tutukluluk haline yapılan itirazlar da reddedilmiştir.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın siyasetteki izlediği politikalara Türkiye Cumhuriyetin varlığına, birliğine, ülkemizin iç ve dış güvenliğine sahip çıkan ve dikkat çeken hassasiyetler taşımaktadır. Her Türk Milliyetçisinin vatanımız ve milletimizin geleceği ile duyduğu kaygılar ortaktır.

Ümit Özdağ, çalışmalarına devam ederken, Antalya’da yapmış olduğu konuşma bahane edilerek Ankara’da gözaltına alınmış ve İstanbul’da tutuklanmıştır. O günden beri de mahkeme karşısına çıkarılmamış, tutukluluk bir nevi cezalandırmaya dönmüştür. Ümit Özdağ suçsuzdur. Suçsuz bir siyasetçinin cezaevinde tutuklu olması hürriyetinden mahrum bırakılması bir anayasa ihlalidir.

Ülkemiz anayasal bir hukuk devletidir. Tüm vatandaşlarımız kanun önünde eşittir. Kimseye ve herhangi bir zümreye imtiyaz tanınamayacağı da anayasal bir hükümdür. Hukukun gereği herkese eşit olarak uygulanmalı, genel başkanımızın söylem ve parti politikaları gereği yapmış olduğu çalışmalar ve Türk milletinin hak ve menfaatine yönelik faaliyetlerinden dolayı siyaset yapma hakkından cezaevinde haksız ve hukuksuz bir şekilde tutularak mahrum bırakılması Türk milleti ve devletinin geleceği konusunda hassasiyeti olan herkes tarafından kabul edilemez bir durumdur.”

Editör: TUGAY GÖKTÜRK