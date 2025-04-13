Çorum Fen Lisesi’ndeki eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk eğitimi gören ve 2024 yılında mezun olan Özgür Boran Özdel, hukuk eğitimi esnasında bankalarda ve ticari şirketlerde staj yaptıktan sonra, uluslararası şirketlere hizmet veren tanınmış hukuk ofisinde stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı.

Av. Özgür Boran Özdel, İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Av. Çağrı Çetinkaya, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Ergin ve babası Av. Ahmet Özdel’in hazır bulunduğu törende cübbesini giydi.

KABOĞLU’DAN BAĞIMSIZ YARGI VURGUSU

İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ruhsat töreninde yaptığı konuşmada, bağımsız yargının temelinin bağımsız barolar ile bağımsız hâkim ve savcılar olduğunu belirterek, İstanbul Barosu’nun hukuk ve adalet için mücadele verdiğini ve bundan sonra da bu mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Bilkent Üniversitesi’nde hukuk eğitimi sırasında teknolojik gelişmelerle gelişen hukuki konularda inceleme ve araştırmalar yapan Av. Özgür Boran Özdel, halen stajını tamamladığı hukuk ofisinde şirket birleşme ve devralmaları, ticaret hukuku, internet teknolojileri ve kişisel verilerin korunması alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK