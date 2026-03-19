Sungurlu Büyükpolatlı köyünden gelme, Ocaklı Un fabrikasında çalışan Arif Gençgöçmen’in oğlu, muayene istasyonunda çalışan Samet Gençgöçmen’in ağabeyi Ümit Gençgöçmen hayata veda etti. Gençgöçmen’in ani ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün (19 Mart 2026 Perşembe günü) öğle namazı sonrası Ulucami’de kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR