Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali'nde alanında değerli piyanistler Bilecikli sanat severlerle buluştu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde 3 gün gerçekleştirilen festival kapsamında yurt içi ve dışından yüzlerce piyanist Bilecik'te bir araya geldi. Bulgaristan Devlet Sanatçısı Georgios Filadelfefs ve Rusya Devlet Sanatçısı Elena Çekiç'in büyüleyici performanslarının da sanatseverlerle buluştuğu festivalde genç yetenekler hünerlerini sergiledi. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Eğitmenlerinden Piyanist Saltanat Sadvokassova'nın da öğrencileriyle katıldığı festivalde renkli ve güzel anlar yaşandı.

200 GENÇ PİYANİST FESTİVALDE SAHNE ALDI

Sanatın ve müziğin evrensel diline bir kez daha tanıklık eden Bilecikliler programı büyük bir beğeni ile takip ederken, yaklaşık 200 öğrenci sahne alarak, hünerlerini sergileme imkanı buldu. Bursa, Balıkesir, Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Manisa, Kocaeli, Düzce, Edirne, Çorum, Eskişehir ve Hatay'dan piyanistler katılırken, yurt dışından ise Rusya, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kazakistan, Ukrayna ve Azerbaycan'dan birçok öğrenci katıldı.

Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın konseri ayakta alkışlandı

Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali'nin finalinin son gününde ise Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, sanat severlere konser verdi. Katılımcıların ayakta alkışladığı Piyanist Gülsin Onay, Bilecik'te bu yönde bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.Konser sonunda Başkan Yardımcısı Güven Sönmez sanatçılara çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundu.

Sanatın birleştirici gücünü her zaman ayakta tutmaya çalışacaklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, şehir dışı programı dolayısıyla programa katılamayan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın iyi dilek temennilerini iletti.

Editör: İHA AJANS