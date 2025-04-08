Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın geçtiğimiz günlerde bizzat sebze ve meyve pazarlarını denetlediğini ve birkaç esnafın bilinçli ya da bilinçsiz şekilde hileli mal satışı yaptığını tespit ettiğini hatırlatan Sedat Genç, “Başkanımızın yapmış olduğu bu denetim ve tespit, halk sağlığını koruma açısından vatandaşlarımızın ve bizlerin takdirini kazanmıştır. Buraya kadar her şey olması gerektiği gibidir, bu duyarlılığı nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz. Ancak başkanımızın, görevde olduğu altı yıl boyunca bu tür denetimleri neden daha önce yapmadığını da sormak istiyorum. Yine denetlemekle yükümlü olan zabıta ve hal müdürlüğümüz, bu zamana kadar vatandaşlarımıza çürük domatesleri neden ayıklamamıştır? Belediye Hal Müdürlüğü, Hal’e gelen tüm malların denetimini yapma görevini yerine getirmekte yetersiz kalmakta, çevre illerden gelen, kayıt altına alınmadan ve denetlenmeden pazar tezgâhlarına giren ürünler, tüketici güvenliğimizi tehlikeye atmaktadır. Pazar alanında görevli Zabıta Müdürlüğümüz de hileli mal satanları uyarma konusunda zaman zaman yetersiz kalmakta, bu durum sistemdeki eksiklikleri daha da görünür hale getirmektedir. Yine geçtiğimiz günlerde ilimizde faaliyet gösteren ve birçok şubesi bulunan üç harfli market zincirlerinin raflarında, vatandaşların şikâyeti üzerine denetim yapılmış ve ilgili market şubesine bir gün kapatma cezası verilmiştir. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ancak küçük esnaf olan pazarcıya, Bakanlığın duyurduğu 1.4 milyon TL ile 17.2 milyon TL arasında değişen cezaların kesileceğinin basına yansıması, bizleri ve halkımızı hayrete düşürmüştür. Türkiye çapında 10 bini aşkın şubesi bulunan market zincirlerine hileli satış nedeniyle sembolik cezalar kesilirken, memleketimizin küçük esnafı olan pazarcılara, ödeyemeyecekleri orantısız, adaletsiz ve fahiş cezaların kesilmesi, AKP hükümetinin adaletsizliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Her alanda olduğu gibi, zengini koruyup kollamak; fakiri daha da fakirleştirmek ve yoksullaştırmak doğal bir işleyiş haline gelmiştir. Pazarcı, isyan ederek beş kasa domatesi çöpe atarak tepki göstermiş; iktidar ise ülkede yaşanan yüksek enflasyonu 5 kasa domatese bağlayıp karşılığında da 17.2 milyon TL’ye kadar ceza ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum sizce adil midir?

Ülke öyle bir hale geldi ki; haklı ya da haksız olduğuna bakılmaksızın, kendi cenahınızdan olmayan herkese orantısız cezalar vererek onları sindirmeye, yok etmeye çalışıyorsunuz. Fakir ve mazlum halkımızı gözeterek onların yanında yer almanızı, varsa yanlışları düzeltmenizi, orantılı cezalarla ve düzenli denetimlerle adaletli bir şekilde hareket etmenizi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.